السليمانية تصدر قرارات بشأن مكافحة فيروس كورونا

عقدت اللجنة العليا لعمليات محافظة السليمانية لمكافحة فيروس كورونا يوم الثلاثاء اجتماعا بحضور رئيسها المحافظ هفال ابوبكر لتقييم الموقف الوبائي، و وضع تعليمات واجراءات جديدة لمواجهة الجائحة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الاتية:

1-يتعين على حكومة اقليم كوردستان الالتزام بتوفير الرواتب والميزانيات المالية الضرورية للمؤسسات الحكومية خاصة القطاع الصحي والتربوي وقوات الأمن الداخلي، وموظفي الخدمات لكي يتمكنوا من تقديم الخدمات الى المواطنين، ويكافحوا فيروس كورونا.

2-ينبغي لأي مواطن ان يقي نفسه بنفسه ويلتزم بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية كافة.

3- يوصي رؤساء الوحدات الادارية، ومسؤولي مديريات الدولة والقطاع الخاص موظفيهم بالارشادات الوقائية ويجرون متابعة دقيقة لهم في هذا الاطار.

4-لا يُسمح بدخول اي مراجع او مواطن في اي دائرة ومؤسسة تابعة للدولة من دون الالتزام بالتعليمات والتدابير الصحية والوقائية.

5-تجري اللجنة المشتركة للوحدات الادارية، والدوائر ذات العلاقة متابعة ومراقبة مفصلة في اطار تنفيذ التعليمات والاجراءات الصحية في الاماكن العامة واي مكان لا يتلزم يتم اغلاقه، وتوجيه عقوبة مالية له.

6-اعادة فتح المراكز التعليمية الجامعية بشرط الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحية.

7 يُمنع منعا باتا إقامة مراسم العزاء وزيارة القبور واقامة المراسم الدينية.

8- تقوم مديرية الدفاع المدني في السليمانية وبالتعاون مع رئاسة البلدية بتعفير المساجد داخل الاسواق، والدوائر والاماكن العامة التي تفشت بها الوباء او تحيط بها مخاطر تفشيه.

9-مساهمة القنوات الاعلامية في المهمة الانسانية والصحية والوطنية في توعية المواطنين لإرتداء الكمامات والمشاركة بالحملة الوقائية.