دبلوماسي عراقي يثير جدلاً بـ”صورة” مع مطربة

باسنيوز/ اثار ظهور القائم باعمال السفارة العراقية في جمهورية موريتانيا مع مطربة موريتانية بـ”الدشداشة” سجالا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصورا للقائم بأعمال السفارة العراقية في موريتانيا حميد القدو، شقيق حنين القدو (عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي) ووعد القدو (أمر لواء ثلاثين في ميليشيات الحشد الشعبي) بـ“الدشداشة” في صالة الفندق بنواكشوط مع مطربة موريتانية وهي تغني اغنية للفنان العراقي كاظم الساهر”زيديني عشقا”.

احد المدونين علق على الصورة قائلاً، “المعروف أن الدبلوماسيين جدا كلاس وانيقين ومثقفين لدرجة كانوا يقولون إن الشارع الفلاني راقي وهادئ لأن أحد ساكنيه دبلوماسي،، انتو متفهموني والله خزيتونا كدام العالم”.

وكتب آخر، تغريدة قال فيها “بالله عليكم هل يصلح هذا ليكون مسؤولاً عن شعبة في دائرة رسمية ؟!”.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الخارجية العراقية او القائم باعمال السفارة العراقية في موريتانيا حول الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حتى الان.