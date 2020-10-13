بينهم اكثر من 30 الف عراقي .. إدارة مخيم الهول تنشر أحدث إحصائية باعداد المقيمين

أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة بغربي كوردستان (شمال سوريا)، اليوم الثلاثاء ، عن إحصائية جديدة للنازحين واللاجئين القاطنين في المخيم (45 كم شرقي مدينة الحسكة).

وبحسب الإحصائية الجديدة ، فإن ” المخيم يأوي الآن 17693 أسرة تضم ٦٤٣٧٣ فرداً”.

وأوضحت الإدارة ، أن” المخيم يأوي 8209 أسرة عراقية تضم 30606 أشخاص”.

مضيفة ، أن ” المخيم يأوي أيضا 2778 أسرة عربية وأوروبية تضم 9544 شخصا”.

كما أشارت الإدارة إلى أن “المخيم يأوي 6706 أسرة سورية تضم 24223 شخصا، أغلبهم من شرقي الفرات”.

وحتى الآن سمحت إدارة المخيم بخروج 27 دفعة من من أبناء دير الزور والرقة والطبقة وقد بلغ عددهم 4789 شخصاً، وذلك بكفالة من وجهاء العشائر العربية في المنطقة.

يذكر أن الإدارة الذاتية تدرس مقترحا بالسماح بمغادرة كافة النازحين السوريين من مخيم الهول بكفالة من وجهاء العشائر العربية في المنطقة.

ويضم مخيم الهول قرابة 40 ألف من نساء وأطفال داعش ، وينحدرون من 53 دولة، وتعمل عدة منظمات دولية هناك وفق إحصاءات سابقة.