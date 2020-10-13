الإعمار مستمر.. مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لجسر إستراتيجي جديد

الإعمار مستمر.. مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لجسر إستراتيجي في رانية

يضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت لاحق من اليوم الحجر الأساس لإنشاء جسر استراتيجي في مدينة رانية.

وسيتم إرساء الحجر الأساس لمشروع جسر رانية والذي تبلغ كلفته الإجمالية 10 مليارات و300 مليون دينار، ليكون واحداً من المشاريع المهمة في منطقة رابرين.

وسيسهل الجسر تنقلات المواطنين في منطقة رابرين، وسيعمل على تعزيز الحركة التجارية بالنسبة للفلاحين المحليين لنقل محاصيلهم وإيصالها إلى الأسواق.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر “أنا في طريقي إلى رانية، مهد انتفاضة عام 1991، لوضع الحجر الأساس لجسر دربندي رانية بقيمة تسعة ملايين دولار”.

وقال “عازمون على مساعدة إدارة رابرين لتعزيز إمكاناتها الاقتصادية، وأتطلع إلى الاستماع عن قرب” للعمل على تحقيق المزيد للمنطقة.

وكان رئيس الحكومة قد دشن ووضع الحجر الأساس لمشاريع إستراتيجية كبرى في إقليم كوردستان، وقال إن الإعمار مستمر بالرغم من الأزمة المالية.