وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت: العلاقات الكويتية مع القيادات في إقليم كوردستان تاريخية

أكد وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح صباح الصباح، اليوم الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2020)، أن العلاقات الكويتية مع القيادات في إقليم كوردستان تاريخية.

وقال الصباح لمراسل شبكة رووداو الإعلامية مصطفى كوران، إن “العلاقات الكويتية مع القيادات في إقليم كوردستان تاريخية منذ عهد المغفور له السيد مصطفى بارزاني ثم السيد مسعود بارزاني والآن دولة الرئيس نيجيرفان بارزاني”.

وأضاف أن هناك “علاقات تاريخية مع كامل الكويت وبالتالي الزيارة ليست مستغربة على القيادات في إقليم كوردستان لأداء التعزية”.

وتابع: “دائماً الكويت والمغفور له الشيخ صباح الأحمد بن الجابر طيب الله ثراه كان على علاقة طيبة بجميع القيادات العراقية بما فيها قيادة إقليم كوردستان”.

وحول أجندة الزيارة أكد أن هذه “أمور راجعة للقيادتين وحسب علمي هي لأداء التعزية والمباركة”.

وبشأن العلاقات المستقبلية، شدد على أنه “دائماً علاقاتنا مع جمهورية العراق بما فيها إقليم كوردستان تاريخية، والزيارات متبادلة وكثيرة وهي ليست مستغربة”.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2020)، إلى الكويت في زيارة رسمية.

وسيقدم نيجيرفان بارزاني، العزاء في وفاة الأمير صباح الأحمد جابر الصباح والذي توفي في 29 أيلول الماضي، كما سيهنئ نواف الأحمد جابر الصباح بمناسبة اختياره أميراً جديداً للكويت.

وفي إطار هذه الزيارة الرسمية، يعقد رئيس إقليم كوردستان سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين، للتأكيد على تعزيز وتوطيد العلاقات بين أربيل والكويت.

وقال مستشار رئيس إقليم كوردستان، فلاح مصطفى لشبكة رووداو الإعلامية إن إقليم كوردستان يحرص على علاقاته مع الدول العربية والخليجية، والعالم عموماً، مبيناً: “الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص لديها أهمية كبرى بالنسبة لنا، ولدى إقليم كوردستان علاقات خاصة مع الكويت”.

وخلال السنوات الماضية توطدت أواصر العلاقات بين أربيل والكويت، ففي عامي 2013 و2015 زار الرئيس مسعود بارزاني الكويت واجتمع مع الأمير الراحل صباح الأحمد جابر الصباح.

وفي عام 2015، افتتحت الكويت قنصلية لها في إقليم كوردستان.

كما التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رئيس الوزراء الكويتي، صباح حمد الصباح، في شباط الماضي، وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تباحثنا حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

ومع تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاهتمام بالجانب الاقتصادي منذ آب 2006، وصل حجم استثمار الشركات الكويتية في إقليم كوردستان إلى 10.570 مليون دولار.

وخلال هذه الزيارة، سيشجع نيجيرفان بارزاني المستثمرين الكويتيين على الاستثمار في إقليم كوردستان.

وأشار فلاح مصطفى إلى أن إقليم كوردستان يرغب بتحفيز المستثمرين الخليجيين على “مساعدتنا في إنعاش البنية الاقتصادية في إقليم كوردستان”.

وعلى الرغم من صغر مساحتها، فإن الكويت عضو فعال في مجلس التعاون الخليجي ويتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي على مستوى المنطقة خاصة في مجال إنتاج الطاقة.