وفد من البيشمركة ببغداد.. وجوهر المحادثات في ثلاثة ملفات عسكرية

البيشمركة تعقد اجتماعاً عسكرياً في بغداد وجوهر المحادثات ثلاثة ملفات

وصل وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد صباح الثلاثاء، لعقد اجتماعات عسكرية مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع العراقية.

وهذه الزيارة مكملة للاجتماعات التي عُقدت في الفترة الماضية لزيادة التعاون العسكري والأمني بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي.

وتهدف كذلك إلى إنشاء مركز للتنسيق المشترك بين ضباط البيشمركة والجيش العراقي والاتفاق على خط دفاع مشترك لتنفيذ عمليات مشتركة ضد داعش.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لكوردستان 24، إن زيارة وفد لجنة التنسيق الأمني والعسكري العليا تأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد مرة في أربيل وأخرى في بغداد.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش هذه المرة سبل التعاون مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع العراقية في المناطق التي تشهد نشاطات متزايدة لتنظيم داعش.

وتابع “سيتم خلال الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنشاء مركز للتنسيق بين ضباط قوات البيشمركة والجيش العراقي، في ستة مراكز، منها مركزان رئيسيان في بغداد وأربيل، وأربعة مراكز موزعة في كركوك وديالى ومخمور والموصل.

وأشار ياور إلى أن الاجتماع سيبحث الخطوط الدفاعية لمواجهة داعش، بدءاً من ديالى إلى الحدود الإدارية لمدينة الموصل، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات المشتركة، ولا سيما في المناطق التي لا يزال تنظيم داعش ينشط فيها.

وقال ياور “لقد ناقشنا هذه الآلية من قبل، ونريد في اجتماع اليوم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هذه النقاط، وإذا اتفقنا على هذه الآلية فسنكون قد حققنا خطوة مهمة”.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مؤخراً إن أربيل اتفقت مع بغداد على إنشاء ستة مراكز مشتركة لتبادل المعلومات بين الجيش والبيشمركة في ديالى ومخمور والموصل وكركوك وأربيل وبغداد.

وحتى قبل زيارة وفد البيشمركة إلى بغداد، لم تصدر الحكومة الاتحادية أي قرار للمباشرة بالمراكز الرامية للحد من النشاطات الإرهابية.