بغداد تقترح تأسيس شركة لادارة الاستخراج والتصدير في اقليم كوردستان

اكد وزير النفط في الحكومة الاتحادية احسان عبدالجبار ان توجهات مفاوض حكومة إقليم كوردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وزير النفط يوم الثلاثاء 13/10/2020، إن توجهات مفاوض حكومة إقليم كوردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم.

وأضاف أنه قدم مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كوردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وأشار الى أن هناك تفاهمات ايجابية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الإقليم ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور.

وأوضح أن الإقليم يمتلك الروح الايجابية لحل نقاط الخلاف على طبيعة إدارة الحقول النفطية بالإقليم وكميات تصدير النفط الخام للأسواق العالمية، مشيراً الى وجود مؤشرات إيجابية في المباحثات مع الإقليم.

ولفت الى أن المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد، مبيناً أن سياسة وزارة النفط إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور.