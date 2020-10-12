بتوجيه من مسرور بارزاني.. كوردستان تعين كوادر طبية في دهوك

بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان تم تعيين عدد من الكوادر الطبية في محافظة دهوك.

وتعاني دهوك منذ سنوات، من قلة الكوادر الطبية الأمر الذي أثر على القطاع الصحي والطبي في المحافظة.

واكد وزير الصحة، سامان برزنجي في مؤتمر صحفي في دهوك ان التعيينات جاءت بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني وذلك في إطار تامين كل مايلزم لمواجهة جائحة كورونا.

ونفى برزنجي خلال حديثه اعلان حظر تجوال شامل في الاقليم فيما اشار الى ان الحل الامثل لمواجهة الوباء يكمن في تقيد المواطنين بالتعليمات الصحية وخصوصا التباعد الاجتماعي.