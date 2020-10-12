أكتوبر 13, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بتوجيه من مسرور بارزاني.. كوردستان تعين كوادر طبية في دهوك

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
102 مشاهدة

بتوجيه من مسرور بارزاني.. كوردستان تعين كوادر طبية في دهوك

بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان تم تعيين عدد من الكوادر الطبية في محافظة دهوك.

وتعاني دهوك منذ سنوات، من قلة الكوادر الطبية الأمر الذي أثر على القطاع الصحي والطبي في المحافظة.

واكد وزير الصحة، سامان برزنجي في مؤتمر صحفي في دهوك ان التعيينات جاءت بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني وذلك في إطار تامين كل مايلزم لمواجهة جائحة كورونا.

ونفى برزنجي خلال حديثه اعلان حظر تجوال شامل في الاقليم فيما اشار الى ان الحل الامثل لمواجهة الوباء يكمن في تقيد المواطنين بالتعليمات الصحية وخصوصا التباعد الاجتماعي.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.