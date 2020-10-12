البيان الختامي لاجتماع رئاسات إقليم كوردستان مع الرئيس العراقي

أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، ان اجتماع رئاسات الإقليم الثلاث مع الرئيس العراقي، في أربيل ، تناول الوضع العراقي بشكل عام والوضع في كوردستان بشكل خاص.

وكان الاجتماع الذي ضم كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق ، ورئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ، قد عقد في ديوان رئاسة اقليم كوردستان ، كما شارك في الاجتماع نائب رئيس الإقليم مصطفى سيد قادر.

بيان لرئاسة الاقليم، قال إن الاجتماع ، عبر عن دعمه لخطوات الحكومة والمؤسسات الدستورية الاتحادية في حماية أمن واستقرار البلاد وتهيئة الظروف المستقرة لحماية عمل ومهام البعثات الدولية في العراق .

كما عبر المجتمعون عن دعمهم لتهيئة الارضية لإجراء انتخابات ناجحة في العراق ، كما بحثوا أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) وتنفيذ المادة 140 الدستورية ، حيث توافق آراء المجتمعين على استمرار المباحثات لحل جميع مشاكل هذه المناطق وحماية حقوق كل مكوناتها وضمان أجواء مناسبة للتعايش فيها .

البيان، أشار الى أن الاجتماع عبر عن دعمه للاتفاق الاخير بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لاعادة تطبيع الاوضاع في شنكال (سنجار)، وعودة النازحين اليها ، رافضاً جميع محاولات التغيير الديموغرافي في المناطق (المتنازع عليها)، مطالباً الحكومة الاتحادية بضمان آلية أمن واستقرار تلك المناطق.

الاجتماع بحث كذلك خطوات الحوار بين بغداد واربيل، معبراً عن دعمه لمحاولات الجانبين لمعالجة القضايا العالقة بصورة نهائية وبالشكل الذي يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية للمواطنين في اقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

كما بحث الاجتماع الأوضاع الداخلية للإقليم، والمشاكل والعراقيل التي برزت كما في كل العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياتها ، خاصة الازمة المالية ، حيث اكد المجتمعون على انه لتخطي هذا الظرف العصيب وحماية مصالح المواطنين في كوردستان يجب على جميع الاطراف والمكونات في كوردستان توحيد امكاناتهم ومواقفهم لمواجهة هذا الوضع الحساس والاحتمالات المستقبلية .

كما ادان الاجتماع اغتيال ضابط الاسايش غازي صالح اليخان ضمن حدود محافظة دهوك.