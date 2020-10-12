بينها هوية لمكافحة الإرهاب العراقي.. إقليم كوردستان يعتقل أكبر مزور للوثائق

أعلنت مديرية شرطة أربيل الاثنين، عن اعتقال أحد أكبر المزورين للوثائق والكتب الرسمية في إحدى مناطق المحافظة، مشيرة الى انه ضُبط بالجرم المشهود.

وقالت المديرية في بيان، إنه بعد التحقيق في جرائم الاحتيال، وبعد متابعة مكثفة، جرى اعتقال متهم في أربيل يدعى (ش.ع.م)، مشيرة إلى أن الشرطة ضبطت بحوزته سيارة بلوحة تسجيل مزيفة، بالإضافة إلى سلاح كلاشينكوف ومسدس وأجهزة لا سلكية ومعدات أخرى.

وأضاف البيان أن شرطة أربيل عثرت كذلك بحوزة المتهم، على هوية عسكرية مزورة برتبة رائد خاصة بجهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم زوّر أيضاً، أختاماً ووثائق رسمية خاصة بحكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والقنصليات والمنافذ الحدودية.

وعُثر كذلك على جوازات سفر وهويات أحوال شخصية مزورة.

كما عُثر بحوزة المتهم على هويات عسكرية وهوامش تابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى كتب مزيفة أخرى وقد تُرجمت إلى اللغة الإنجليزية.

وأحالت مديرية الشرطة المتهم إلى الجهات المختصة لينال جزاءه وفق القانون، حسبما جاء في البيان.