كورونا كوردستان: 26 وفاة و720 إصابة جديدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل (26) وفاة و(720) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها أجرت خلال اليوم الماضي (5324) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (720) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (291) منها في محافظة أربيل، (142) في محافظة السليمانية، (27) في إدارة گرميان، (246) في محافظة دهوك و(14) في محافظة حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (396) مصاباً للشفاء امس الاحد ، (106) منهم في محافظة أربيل، (39) في محافظة السليمانية، (39) في إدارة گرميان، (171202) في محافظة دهوك و(10) في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (26) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (2) حالتان في محافظة أربيل و(6) حالات في محافظة السليمانية، (1) حالة واحدة في إدارة گرميان، (5) حالات في إدارة راپرين، (11) حالة في محافظة دهوك و(1) حالة واحدة في محافظة حلبجة.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (56465) مصاباً، توفي منهم (2018) شخصاً، فيما تماثل (35276) مصاباً للشفاء التام، وبقي (19171) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.