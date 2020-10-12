كركوك تقرر توزيع قطع أراضٍ لعدّة فئات وصحفيون كورد يهددون بالتظاهر

قررت محافظة كركوك، الاثنين، توزيع قطع أراض بما لا يقل عن عشرة آلاف قطعة بواقع ٢٠٠ متر لكل قطعة، تمنح لعدة فئات.

والمشمولون بها، هم الصحفيون والمهندسون والمعلمون والأطباء والمتعاقدون مع مؤسسات الدولة بعقود وزارية، والمشمولون بقانون مؤسسة الشهداء، ونقابة العمال من قبل ادارة كركوك، وفئات اخرى من سكنة كركوك.

وورد في كتاب صادر من المحافظ، راكان سعيد، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أن “محافظة كركوك قررت تشكيل لجنة بأمر من بلدية كركوك لإعداد المسوحات والتصاميم في بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري، والتخطيط العمراني، على ان تنهي اللجنة اعمالها في مدة اقصاها ١٥ يوما؛ ولجنة لإعداد تصاميم للمناطق السكنية المراد افرازها واعلام المحافظ بنتائج اعمالها، فيما حددت الوثيقة موقع الارض بمحاذاة جامعة كركوك”.

و رفض، مهدي زريان، مسؤول نقابة الصحفيين في كوردستان فرع كركوك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، الكتاب الذي اصدره محافظ كركوك راكان سعيد، بخصوص توزيع اراضي سكنية للصحفيين في كركوك”.

وقال زريان، إن “الكتاب حصر التوزيع بالذين ينتمون لنقابة الصحفيين العراقيين”، مضيفا “نحن لا نقبل ابداً بهذا القرار و سبب رفضنا هو ان لدينا قرابة ٨٠٠ من اعضاء نقابة صحفيي كوردستان في محافظة كركوك؛ ويجب ان يعطوا حقهم مثل بقية الصحفيين”.

واضاف “اذا تم قبول هذا القرار سوف نقوم بمظاهرات ولن نقبل بهكذا قرار، وسنأتي بالصحفيين لكي يطالبوا بحقهم لأن نقابة الصحفيين الكوردستانيين فيها كل القوميات من العرب والكورد والتركمان وكذلك المسيحيين”.

واردف زريان “اطلب من الصحفيين ان يتجهوا الى المظاهرات ان لم ينالوا حقهم ونحن بدورنا سوف نكون في المقدمة”.