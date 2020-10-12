الدفاع تكشف ملابسات مقتل ضابط في بلدروز

كشفت وزارة الدفاع يوم الاثنين، عن ملابسات طلاق نار اسفر عن مقتل آمر مدرسة تدريب في بلدورز.

وقالت الوزارة خلال بيان لها ان الحادث الذي وقع داخل مدرسة تدريب كركوش قرب قضاء بلدروز في محافظة ديالى، حصل بعد حدوث مشاجرة بين آمر المدرسة العميد الركن “عدنان خلف وكاع” ومساعده العقيد “وائل خليل إبراهيم” أثناء العمل.

مبينة ان المشاجرة تطورت الى استخدام السلاح، حيث قام العقيد بإطلاق النار على آمر المدرسة ما أدى الى وفاته وبعدها أطلق النار على نفسه ما أدى الى اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى.

واكدت انه تم إرسال لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل الحادث.