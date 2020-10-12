خطة حكومية لبناء 11 منطقة أخرى للتصنيع الغذائي في إقليم كوردستان

تسعى حكومة إقليم كوردستان إلى بناء 11 منطقة للتصنيع الغذائي ضمن خطة طموحة تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والزراعية وبما يسهم في تنويع مصادر الدخل العام.

ووضع رئيس الحكومة مسرور بارزاني في الآونة الأخيرة، الحجر الأساس لإنشاء منطقة للتصنيع الغذائي في دهوك، ضمن باكورة مشاريع مماثلة ستعمم على باقي مناطق الإقليم. ومن المتوقع أن يتم في المستقبل القريب إرساء الحجر الأساس لمشروع مشابه في حلبجة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري لكوردستان 24، إنه “على غرار منطقة التصنيع الغذائي في دهوك، سيتم وضع الحجر الأساس قريباً في مناطق أخرى من الإقليم”، مردفاً “وخلال فترة قصيرة سيتم الإعلان عن خطة لتنفيذ بعض المناطق الصناعية”.

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان بناء مناطق صناعية كبيرة تحقق الاكتفاء الذاتي من الأغذية المُصنعة، كما يؤكد مسؤولون في هيئة الاستثمار.

وتناقش هيئة الاستثمار السبل الكفيلة لتنفيذ المناطق الصناعية الـ11 من قبل المستثمرين، وبما تشمل 30 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً ما سيوفر آلاف فرص العمل للعاطلين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة فتحي محمد لكوردستان 24، إن “الاكتفاء الذاتي وحماية الأمن الغذائي واحدة من أهم النقاط المهمة التي تعمل عليها حكومة إقليم كوردستان”.

ومؤخراً، أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان الحجر الأساس لأكبر منطقة للتصنيع الغذائي في محافظة دهوك وقد بدأ البناء فيها بالفعل.

وفي الوقت الذي وضُعت فيه اللمسات الأخيرة لتدشين منطقة صناعية في أربيل وأخرى على حدود السليمانية وبناء منطقة في حلبجة، تخطط هيئة الاستثمار لإنشاء مناطق صناعية في مناطق رابرين وكرميان وكلار في إطار برنامج يهدف لتعزيز البنية الاقتصادية في الإقليم.