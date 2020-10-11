كوردستان تسجل 24 وفاة و589 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل (24) وفاة و(و589) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أجرت خلال اليوم الماضي (5636) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (589) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (233) منها في محافظة أربيل، (175) في محافظة السليمانية، (31) في إدارة گرميان، (130) في محافظة دهوك و(20) في محافظة حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (336) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (110) منهم في محافظة أربيل، (21) في محافظة السليمانية، (22) في إدارة گرميان، (171) في محافظة دهوك و(12) في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (24) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (6) حالات في محافظة أربيل و(4) حالات في محافظة السليمانية، (2) حالتين في إدارة گرميان، (3) حالات في إدارة راپرين، (8) حالات في محافظة دهوك و(1) حالة واحدة في محافظة حلبجة.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (525594) مصاباً، توفي منهم (1992) شخصاً، فيما تماثل (34880) مصاباً للشفاء التام، وبقي (18873) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.