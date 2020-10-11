في حدث هو الاول من نوعه .. اصابة متعافين بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

كشف مسؤول اعلام مديرية صحة محافظة دهوك حمزة رزيكي يوم الاحد ان ثلاثة اشخاص اصيبوا للمرة الثانية بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الاصابة الأولى.

واوضح رزيكى لوكالة شفق نيوز ان المصابين الثلاثة تعافوا بعد اصابتهم للمرة الثانية بالفيروس، مردفا بالقول ان اثنين من المصابين كانت حالتهما خفيفة فيما كانت الاعراض شديدة لدى المصاب الثالث.

و وصف المسؤول هذا الحدث بأنه الأول من نوعه منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في دهوك، مشددا على ضرورة ان يلتزم المتعافون بالاجراءات الصحية والتدابير الوقائية.