حرب يكشف خبايا قانون الانتخابات الجديد

كشف الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاحد، خبايا قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان يوم أمس من حيث المبدأ.

ونص القانون الجديد على ان “يكون توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة”.

وقال حرب، إن “مجلس النواب هو من يحدد عدد الدوائر الانتخابية لكن عليه ان يتقيد لان تلك الدوائر تكون عادلة في نقل ارادة الناخب وان لا تكون سببا في حجب ارادة الناخب ووصول من لا يستحق الوصول للبرلمان وعدم وصول من يستحق”.

واضاف: “يجب ان تكون كل الاجهزة الخاصة بالقانون الانتخابي مهيأة لقبول الاعلى بالاصوات وتقبل من يقبله الشعب وصوت له المواطنين”.

وبين ان “بغداد اصبحت 17 دائرة انتخابية ولكل دائرة 4 مقاعد وهذا يختلف عن السابق”، مبيناً أن “المنصف ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة”.

واوضح ان “في القانون الجديد من يرشح على المنطقة لا يفوز ومن يرشح على مستوى محافظة يفوز”، لافتاً إلى انه “في الدائرة الانتخابية الكبيرة تضيع تأثيرات المال والعلاقات والسلاح”.