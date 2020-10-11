آسايش كوردستان تحدد قتلة مسؤول أمن سرزير: إرهاب لن يمر دون رد

أعلنت مديرية الآسايش (الأمن) العامة في إقليم كوردستان، عن نتائج التحقيق في حادثة اغتيال مسؤول أمن منفذ سرزير الحدودي غازي صالح آليخان الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن هذا “العمل الإرهابي الجبان” لن يمر دون رد.

واُغتيل آليخان برصاص قناصة يوم الخميس الماضي في قرية بيكداودا ضمن ناحية كاني ماسي الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق مدينة زاخو الحدودية.

وقالت مديرية الآسايش العامة في بيان إن نتائج التحقيق الشامل والمفصل خلصت إلى أن عملية الاغتيال نفذها حزب العمال الكوردستاني.

وأضافت أن آليخان تعرض إلى تهديدات مباشرة وأخرى غير مباشرة من قبل “الأيادي الظلامية”، مشيرة إلى أن هذا “العمل الإرهابي لن يمر دون رد”.

ونددت مديرية الآسايش العامة بهذه “الأعمال الإرهابية الجبانة”، ودعت مواطني إقليم كوردستان إلى “اتخاذ موقف” إزاء أعمال كهذه.

وسرزير، هو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كردستان وتركيا ويستخدم لعبور الشاحنات الصغيرة ونقل السياح والمسافرين والتبادل التجاري.

وينشط حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية وحولها إلى ساحة حرب في صراعه مع تركيا مما دفع السكان إلى النزوح والتشرد.