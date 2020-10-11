مصدر حكومي : اجتماعات “هامة” للجنة تنفيذ المادة 140 خلال ايام

كشف مصدر حكومي مطلع ، ان لجنة المادة 140 الدستورية ستعقد اجتماعات “هامة” خلال الأيام القليلة المقبلة .

وقال المصدر، لـ(باسنيوز)، ان “المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي لغاية الان ، وان هادي العامري لا يزال يشغل منصب رئيس اللجنة الخاصة بهذه المادة ، والتي كان قد عدلها نوري المالكي في عام 2011”.

وبين المصدر الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، ان ” لجنة المادة 140 ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعات هامة للبت في القضايا العالقة مع اقليم كردستان”.

ولجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، هي لجنة دستورية, تنفيذية, وزارية ,قانونية، شكلت بموجب الأمر الديواني المرقم 46 عدد م ر ن/48 /1373 في 9 / 8 /2006 متضمنا تسمية رئيس اللجنة وأعضائها.

ويتلخص عمل اللجنة في تعويض الأسر التي هجرت ورحلت من محافظة الى أخرى او من العراق الى خارج العراق في زمن النظام السابق ، وقد قامت اللجنة بتعويض الاسر في محافظات الوسط والجنوب بقطعة ارض في مناطق سكن الشخص ومبلغ 10 ملايين دينار.

اما بالنسبة الى الوافدين الى كركوك في اطار سياسة التعريب فقد تم تعويضهم بمبلغ 20 مليون دينار، بالإضافة الى قطعة ارض حسب نفوس الشخص الوافد.