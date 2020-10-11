شقيق اوجلان يكشف هدف PKK من اغتيال مسؤول امن معبر سرزير ويؤكد : الشعب الكوردي لن يقبل منه ذلك

أكد السياسي الكوردي والقيادي الرفيع السابق في حزب العمال الكوردستاني PKK عثمان اوجلان ، ان اغتيال الحزب لمدير آسايش معبر سرزير ضمن حدود قضاء آميدي(العمادية) التابعة لمحافظة دهوك “محاولة من جانب الحزب لاشعال فتيل الاقتتال الداخلي”.

عثمان اوجلان وهو شقيق زعيم حزب العمال المعتقل في تركيا عبدالله اوجلان ، قال لـ(باسنيوز) ، ان بيان المديرية العامة للآسايش في أربيل الذي اكد ان حزب العمال الكوردستاني PKK هو من اغتال مسؤول آسايش معبر سرزير غازي صالح اليخان ” يُظهر إعداد PKK بعمله هذا لمرحلة جديدة يسعى فيها الى اشعال فتيل الحرب واقتتال الاخوة ضد إقليم كوردستان ” .

اوجلان ، تابع بالقول انه في الوقت الذي يدين فيه حادث اغتيال آليخان ، فإنه يعتقد بأن “هذه الخطوة من جانب PKK سيلحق الضرر بالحزب نفسه” ، موضحاً ان ” الأوساط الدبلوماسية والقنصلية الامريكية في إقليم كوردستان يرون ويراقبون هذه التصرفات من جانب PKK ويعرفون جيداً بانهم اذا كانوا قد اغتالو اليوم مدير آسايش معبر حدودي فغداً سيقدمون على اعمال أخرى ايضاً “.

السياسي الكوردي عثمان اوجلان ، قال ان ” على PKK ان يعرف ان سياساته هذه حيال إقليم كوردستان خاطئة ومحاولة لاشعال اقتتال داخلي وهذا خطأ كبير لن يقبله منه الشعب الكوردي ” ، مردفاً ” اذا لم يتراجع PKK عن سياسته هذه فسيعرض مستقبله للخطر ويورط المنطقة في مشاكل “.

وكانت المديرية العامة للآسايش في أربيل ، قالت في بيان لها مساء امس ان تحقيقاتها الدقيقة أظهرت ان حزب العمال الكوردستاني PKK يقف وراء اغتيال مسؤول آسايش معبر سرزير غازي صالح اليخان .

وفيما ادانت بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان ، اعلنت بأنه لن يمر من دون رد.

مطالبة المواطنين واهالي اقليم كوردستان، بأن يكون لهم موقف إزاء هذا العمل الإرهابي .