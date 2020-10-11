نائب: 8 ملايين عراقي يستلمون رواتب من الحكومة شهربا.. البطالة تتجاوز الـ40%

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية الناب منار عبد المطلب، بان 8 ملايين عراقي يستلمون رواتب من الحكومة شهريا.

وقالت عبد المطلب ان” 8 ملايين عراقي بين موظف ومتقاعد ورعاية اجتماعية يستلمون رواتب من الحكومة شهربا لافتا الى انه رغم هذا العدد الهائل من المواطنيين الا ان نسبة البطالة تبلغ 40%”.

واضافت، ان “ العراق يحتاج الى اعادة نظر في ملف الاقتصاد واتخاذ سلسلة اجراءات تسهم في اعادة حيويته خاصة وان هناك قطاعات كبيرة يمكن ان تسهم في امتصاص جزء كبير من البطالة وتعالج ملف الفقر الحاد خاصة في المناطق المحررة”.

واشارت عبد المطلب الى ان” الازمة المالية الراهنة تتطلب حلول جوهرية لملف الاقتصاد في ان يكون اكثر قوة في مواجهة الاشكالات في سوق الطاقة وتذبذب الاسعار خاصة وان النفط يشكل 85% من ايرادت الخزينة سنويا وهذا امر يجب النظر له باهتمام بالغ في المرحلة القادمة”.