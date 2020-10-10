عضو بالامن النيابية : إعتقال نائب مدير شركة دايو المنفذة لميناء الفاو

كشف عضو لجنه الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عن إعتقال نائب مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير للتحقيق معه على خلفية حادثة المدير الكوري، فيما اشار الى ان لقاءً مشتركاً مابين لجنته ولجنه الخدمات البرلمانية سيعقد لتشكيل لجنه مشتركة للإشراف والمتابعة على التحقيقات الخاصة بتلك الحادثة.

وقال النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي ، ان الحادث يحمل عدة شكوك ولا يمكن التحدث عنها الا بعد التأكد وانتظار نتائج التحقيق، مطالبا بان يكون التحقيق شفافا وواضحا ونزيها للوصول الى نتائج واقعية.

واشار الزيادي الى ان ملف ميناء الفاو الكبير يحمل بين طياته جدل كبير من ناحية نسب الانجاز، منوها الى ان هناك جهات خارجية ودولية وضغوطات كثيرة تقف وراء تعطيل مثل هذا المشروع الضخم، مشيرا الى انه بعد اكمال اجراءات التحقيق سيتم الاعلان عن نتائجها في غضون يومين او اكثر.

واوضح ان مشروع ميناء الفاو الكبير يلقى دعما من قبل مجلس النواب… وعن سوائل موجه له، هل سيذهب العراق بتدويل القضية دولية اجاب قائلا.. اذا ثبتت النتائج تورط جهات خارجية بذلك هناك متابعه بهذا الشان من قبل وزارة الخارجية، مشيرا الى وصول يوم امس وفد كوري الى العاصمه بغداد لمتابعه القضية.