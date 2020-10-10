الحريري : حزب الله سبب المشكلة في لبنان .. لم يترك لنا صديقا عربيا أو خليجيا

تدخله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان

حذّر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، من خطر اندلاع حرب أهلية في البلاد.

جاء ذلك في لقاء متلفز أكد فيه الحريري أن “حزب الله سبب المشكلة في لبنان”.

الحريري ، قال ” الوم حزب الله لانه يعرف انه هو سبب المشكلة في لبنان والشعب اللبناني غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه، إذا اراد مصلحة اللبنانين عليه القيام بالتضحيات”، وأردف قائلا: “هناك أفرقاء داخل البلد لم يتركوا لنا صديق خليجي وصديق عربي ينظر إلى اللبنانيين في هذه المحنة التي يمرّ فيها، وتدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن اتى بالبلاء على لبنان”.

وأعرب الحريري عن خشيته من ” انهيار الدولة جرّاء ما يحصل من تسليح وعروض عسكرية في معظم شوارع بيروت ، وفي بعلبك الهرمل (شرق)”.

وألقى الحريري ، باللوم على “حزب الله لأنه يعرف أنه سبب المشكلة في لبنان، والشعب غير مسؤول عن العقوبات التي تفرض عليه”، مضيفًا “على الحزب أن يترك الشعب ليعش”.

واستشهد الحريري بما يحدث في سوريا، وقال إنه “لا يريد أن يفعل بالسنّة في لبنان ما فُعل بهم هناك”.

وتساءل قائلا: “البعض (لم يحددهم) يصفني بالضعيف، هل شاهدوا ما حصل في سوريا؟ 85% من الطائفة السنية أين هم الآن؟”.

واستطرد: “الأكيد أنني لن أكون السبب بأن يعاني اللبنانيين ما عاناه الشعب السوري”.

وشدّد الحريري على أنّه يدعم الثورة السورية السلمية في وجه بشار الأسد “الذي ارتكب جرائم لم يرتكبها أحد”.