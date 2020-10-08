أكتوبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اعادة 250 عائلة نازحة الى ناحية زمار شمال غرب الموصل

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فى :أخبار عــامة
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اعادة 250 عائلة نازحة الى ناحية زمار شمال غرب الموصل

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري ، اليوم الخميس ، عن اعادة 250 عائلة نازحة الى مدينة الموصل (مركز نينوى) .

وقال الجبوري ، ان ” هذه العوائل اعيدت من مناطق ومخيمات النزوح الى مناطقها الاصلية في ناحية زمار (90 كم شمال غرب الموصل). “

واضاف الجبوري ، ان “عمليات إعادة هذه العوائل النازحة من المخيمات جاءت بعد توفير الخدمات واستباب الامن في عموم الناحية والقرى التابعة لها” .

موضحاً ان ” البرنامج الحكومي اكد على ضرورة غلق ملف النزوح بصورة كاملة ، ما يجعلنا نعمل بالتوازي مع هذا البرنامج واعادة العوائل النازحة البالغ عددها 45 الف عائلة باسرع وقت ممكن”.

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