مجلس وزراء كوردستان يرسل أولى تقارير الإصلاح للبرلمان ويتهيأ للخطوات اللاحقة

مجلس الوزراء يقرر إرسال تقرير أول ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الإصلاح إلى البرلمان

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وجرى في مستهل الاجتماع، بحث تنظيم جدول شهري لتوزيع الرواتب وبما يتلاءم مع الجدول الشهري لصرف جزء من المستحقات المالية المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية، وعلى ضوء ذلك وجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو تقرير الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخول قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ، وتضمن قرارات وتعليمات ومنهاجاً داخلياً والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون، كما استعرض المساعي اللاحقة للحكومة لتنفيذ البنود الأخرى من القانون على الوزارات والهيئات المعنية في حكومة الإقليم.

وقرر مجلس الوزراء إرسال التقرير إلى برلمان كوردستان، كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس الوزراء خلال عرض تقريره تحت قبة البرلمان.