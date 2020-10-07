وفيات كورونا في كوردستان تجاوزت 1900 حالة

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان تسجيل 29 وفاة و886 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة ان 358 اصابة كانت في اربيل و176 في السليمانية و29 في كرميان و303 في دهوك و20 في حلبجة.

وتماثلت 566 حالة للشفاء، فيما توفيت 29 حالة، 2 منها في اربيل و15 في السليمانية و3 في كرميان وحالة في رابرين و6 في دهوك و2 في حلبجة.

وبهذه الحالات الجديدة من الوفيات بلغ العدد الكلي للوفيات 1906 حالة وفاة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 52756 اصابة، شفي منها 33312 حالة.