أكتوبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وثيقة سرية تكشف مخططاً لتشويه “ثورة تشرين” عبر “العهد” والأنوار”

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فى :أخبار عــامة
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وثيقة سرية تكشف مخططاً لتشويه “ثورة تشرين” عبر “العهد” والأنوار” 

 كشفت وثيقة سرية للاستخبارات العراقية يوم الأربعاء وجود مخطط لتشويه سمعة الاحتجاجات الشعبية عبر قيام مندسين بإضرام النار في مقر قناتي “العهد” و”الأنوار الثاني” في العاصمة بغداد.

وجاء في الوثيقة التي تحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها، أن “عناصر مندسة بين متظاهري محافظة بغداد أو ما يعرف باسم “ثوار تشرين”، تنوي القيام بحرق مقري قناة العهد والانوار الثانية، خلال الايام المقبلة لاتهامها بالتحريض وتسمية ثوار تشرين بالجوكرية”.

كما أفادت الوثيقة بأن معاومات ورد إلي ها تفيد “بنية عناصر مسلحة خارجة عن القانون في مناطق شمالي الرصافة باستهداف معسكر التاجي بوساطة صواريخ كاتيوشا عيار ١٠٧ملم، مشيرة الى انه سيتم اطلاقها من احد فضاءات منطقة الراشدية خلال الايام المقبلة.

وطلبت الوثيقة السرية، “التدقيق بالمعلومات واتخاذ الاجراءات المطلوبة والتأكيد على اخراج قوة بامرة ضابط والتفتيش بدقة وغلق مداخل ومخارج المنطقة ومتابعة الكاميرات في الدوائر الحكومية او لدى الاهالي”.

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