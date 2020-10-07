الديمقراطي: الاقليم سلم جميع ما طلبته بغداد وينتظر خطوات ايجابية بتطبيق المادة 140

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، تسليم جميع الارقام والبيانات التي طالبت بها الحكومة الاتحادية المتعلقة بأعداد الموظفين وعقود النفط وطبيعتها والشركات المتعاقدة.

وقال المتحدث باسم كتلة الحزب النيابية ارام محمد، ان” حكومة اقليم كردستان سلمت جميع الارقام والبيانات التي طالبت بها الحكومة الاتحادية سواء المتعلقة بأعداد الموظفين وعقود النفط وطبيعتها والشركات المتعاقدة معها”، مشيرا الى” اننا بانتظار ان نخطو خطوات ايجابية باتجاه تطبيق المادة 140 الدستورية”.

واضاف، ان” أساس استقرار العراق هو حل الخلافات بين المركز والاقليم وانعكاسه سيكون ايجابيا على الشعب من البصرة الى الاقليم”.

واشار محمد، الى” وجود جهات [لم يسمها] تحاول عرقلة الاتفاق بالمقابل جهات اخرى تساهم بدورها للوصول الى حل يرضي جميع الاطراف”.

واوضح” هناك ملفات معقدة سواء في ملف النفط والمادة 140 والبيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة، ولكن في جل هذه الملفات خطونا خطوات جيدة باتجاه الحل”.

واختتم ارام تصريحه بالقول” الازمات السياسية والصحية المتتالة خلال السنتين الماضيين ربما حالت دون الوصول الى نتائج ملموسة على ارض الواقع؛ لكن على الرغم من هذا هناك خطوات منتجة”.

وكان رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اكد خلال استقباله أمير الجماعة الاسلامية في كردستان الشيخ علي بابير والوفد المرافق له، ان الحوار والتنازل للمصلحة العامة وتحلي الجميع بثقافة التنازل والالتقاء في المنتصف كفيل بإيجاد حل للمشاكل العالقة.