الولايات المتحدة تدفع بشركاتها صوب كوردستان.. وأربيل تعد بتسهيلات أكثر

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأبدى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في المجال التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان.

وأضاف أن مؤتمراً تجارياً بهذا الصدد سينطلق الشهر المقبل، كذلك أشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية متعددة للمستثمرين الأمريكيين في العراق وإقليم كوردستان.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أن إحدى أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتجات المحلية وتوفير أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أكد على أهمية تسوية المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الحكومة: “إن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عامل مهم لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة”.