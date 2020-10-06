30 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، وفاة 30 من المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان.

وقالت الصحة في بيان لها، انه “تم تسجيل 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع، أربيل 297، السليمانية 111، كرميان 28، دهوك 330، حلبجة 27.

كما تم تسجيل 368 حالة شفاء من فيروس كورونا، بواقع، أربيل 104، السليمانية 17، كرميان 33، دهوك 180، حلبجة 34.

أما حالات الوفاة، فتوزظعت في كل من أربيل 4، السليمانية 12، رابرين 6، كرميان 1، دهوك 7.

وبهذا بلغ عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، 51 ألفاً و870، شفي منهم 32 ألفاً و746، وتوفي ألف 877.