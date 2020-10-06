محافظ دهوك يطرح البديل لقرار اعادة فرض حظر التجوال في المحافظة

قال محافظ دهوك علي تتر ، اليوم الثلاثاء ، انه لم يتم اتخاذ اي قرار لحد الآن بشأن فرض حظر التجوال في المحافظة اثر زيادة اعداد المصابين بوباء كورونا ، لافتاً الى ان الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية سيغني عن قرار اعادة فرض حظر التجوال في المحافظة.

علي تتر ، قال في مؤتمر صحفي ، ان سكان المحافظة منقسمون بين مؤيد ومعارض لإعادة فرض حظر التجوال وهذا امر طبيعي ، موضحاً انه لم يتم اتخاذ اي قرار بالصدد حتى الآن ، لافتاً الى ان التحكم بالاوضاع المعيشية وارزاق الناس اليومية للكسبة والفقراء ليس بالأمر السهل . مردفاً ، بالقول لكن عدد من الدول اعلنت اعادة حظر التجوال واغلاق الأماكن العامة من جديد عندما استشعرت خطورة الموقف وزيادة معدلات تفشي الوباء.

واضاف محافظ دهوك قائلا “يعزُّ علينا كثيرا فقدان الكثير من الاحبة من بينهم رياضيون ومثقفون وصحفيون وشخصيات مرموقة جراء اتساع تفشي الفيروس”.

وتابع ، ان “الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وانخفاض معدل الاصابات بكورونا سيحول دون اعلان فرض حظر التجوال”.

وكانت المديرية العامة للصحة في محافظة دهوك ، دعت يوم الجمعة ، الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

مدير عام صحة المحافظة د.نزار عصمت كان قد قال ” نطالب بإعلان فرض حظر التجوال ليس فقط في دهوك بل في إقليم كوردستان لمدة أسبوعين على أقل تقدير ولو كانت لشهر لكان افضل”.

مضيفاً ، أن ” تفشي وباء كورونا في دهوك خرج عن السيطرة لكن ما زالت المستشفيات تستوعب أعداداً أخرى من المرضى”، مشيراً إلى أن “اولئك الذين بحاجة إلى دعم أجهزة التنفس كان عليهم ولمرات عدة أن ينتظروا دورهم”.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.