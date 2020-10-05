“منظمة الصحة” تصدم العالم بالرقم الحقيقي لمصابي كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن مئات الملايين ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الاصابات و هو نحو 35 مليون مصاب.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحة بالمنظمة للمجلس التنفيذي اليوم في جنيف” أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا”.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن تعداد سكان العالم يبلغ حاليا 8ر7 مليار نسمة.

وأضاف رايان أن عدد المصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية.

وشدد رايان على أنه على الرغم من أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير من العدد المعلن عنه، تشير تقديرات المنظمة إلى أن الأغلبية العظمى من المواطنين ليس لديهم أجسام مضادة ومازالوا معرضين لخطر الاصابة بالفيروس.