بالأرقام.. مسرور بارزاني يعلن حجم الديون والالتزامات المالية المرتبة على إقليم كوردستان

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، (5 تشرين الأول 2020)، حجم القروض والالتزامات المترتبة على ذمة الإقليم، مشيراً إلى أن عدم إرسال المستحقات المالية من الحكومة الاتحادية، أدى إلى تأخر توزيع رواتب الموظفين لشهرين.

وقال مسرور بارزاني في تقرير عرضه على برلمان كوردستان إن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على إقليم كوردستان يبلغ 7.256.283.646 دولاراً.

وأوضح أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كوردستان يصل إلى 28.476.675.039 دولاراً

ومن بين هذا المبلغ، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً، أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كوردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً.

وأشار إلى تعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين منذ تسلمه الحكومة بسبب عدم إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الماضي وانخفاض الإيرادات المحلية، مبيناً أن الإقليم يعتمد على الواردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي.