إيران “تعاقب” الخطوط الجوية العراقية.. إيقاف تراخيص الرحلات حتى إشعار آخر

الحرة / أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، تورج دهقاني زنكنة، أنّ تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية، قد تم إلغائها من يوم 4 أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر، بحسب ما ذكرته وكالة “أنباء فارس” الإيرانية.

وزعم زنكنة أنّ السبب وراء إلغاء التراخيص هو ارتكاب شركة الطيران مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات، في الوقت الذي يوجد فيه اتفاق بين طهران وبغداد على حصر نقل شركات الطيران لدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط.

في المقابل، لم يصدر عن السلطات العراقية أي موقف رسمي حتى الساعة.

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت منتصف الشهر الفائت وقف جميع الرحلات الجوية من إيران وإليها لغاية الثامن من أكتوبر الجاري، الذي يصادف إحياء مراسم ذكرى “أربعينية الحسين” في مدينة كربلاء العراقية.