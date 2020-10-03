مداهمة موقع لتهريب سعات الانترنت شمال غرب الموصل

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم السبت،عن مداهمة أحد مواقع تهريب سعات الانترنت في ناحية ربيعة (شمال غرب الموصل)، فيما استكملت أعمال ربط الجانب الأيمن بالأيسر لتمرير السعات من خلال كابل ضوئي مشترك بين الجانبين.

وقالت مسؤولة قسم العلاقات والإعلام بالشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ايناس الجلبي في تصريح صحفي، إن «الشركة تمكنت من مداهمة مكتب يجهز سعات انترنت مهربة في ناحية ربيعة من خلال تشكيل لجنة لإزالة التجاوزات بالمحافظة ضمن عمليات الصدمة التي أطلقت حزيران الماضي».

وأكدت أن «العملية تمت بمساندة مديرية أمن غرب نينوى، إذ يعمل المكتب على إدخال سعات انترنت إلى داخل البلد بطريقة غير قانونية»، ونوهت إلى أن «المكتب يجهز الخدمة ضمن ناحية ربيعة بطريقة غير قانونية ومخالفة للضوابط والتعليمات».

وأردفت أنه «تمت مصادرة الأجهزة المستخدمة بعمليات التهريب وغلق المكتب وتم الإيعاز إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتورطين بالعملية أمام المحاكم المختصة».

وبينت أن «عمليات الصدمة لازالت قائمة وحققت نتائج إيجابية في مستوى جودة الخدمة وكذلك النواحي الاقتصادية والتنظيمية للسعات الداخلة إلى البلاد فضلا عن كونها حققت هدف الوزارة بالقضاء على الفساد لحين القضاء على ظاهرة تهريب السعات واستغلال البنى التحتية الخاصة بالوزارة لهذا العمل غير القانوني والسلبي».

وذكرت أن «الشركة أعادت تأهيل وصيانة الكابل الضوئي الممتد عبر الجسر الثالث الرابط بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر من مدينة الموصل لغرض النهوض بواقع خدمة الانترنت من خلال الحفاظ على البنى التحتية وإجراء عمليات الصيانة لإمرار السعات الداخلة للبلاد من خلاله».