طبيب ترامب يرد على تقرير {سي ان ان}: الرئيس بخير

رد طبيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على تقرير لصحيفة “سي ان ان” بأن الرئيس يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال طبيبه إن ترامب يشعر “بالإرهاق لكن معنوياته جيدة”، وأنه يعاني من أعراض طفيفة، وفي تحديث لاحق ، قال “إنه بخير”.بحسب المواقع الاخبارية

وأفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، السبت، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مستشار لترامب قوله إن هناك مرشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: “الوضع خطير”.

يشار الى نقل ترامب، جوا إلى المستشفى، قبل مضي 24 ساعة على إعلان إصابته بكورونا.

وعولج ترامب حتى الآن بحقنة من مزيج من العلاجات التجريبية ودواء ريمديسفير Remdesivir المضاد للفيروسات بعد أن أثبتت إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن قرار نقل ترامب إلى مركز وولتر ريد العسكري الطبي، في ضواحي العاصمة واشنطن، اتخذ “بدافع الكثير من الحذر”.