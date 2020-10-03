كوردستان ترصد مبالغ إضافية للصحة وتتوقع استفحال “الفيروس القاتل”

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي تخصيص مبالغ إضافية استعداداً لفصلي الخريف والشتاء ولتكثيف جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأدلى البرزنجي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مراسم تعيين مدير جديد لدائرة الصحة في منطقة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية.

وقال البرزنجي في المؤتمر الذي بثته كوردستان 24 على الهواء، إن حكومة الإقليم خصصت قبل يومين ميزانية مالية أخرى قدرها ثلاثة مليارات دينار لمواجهة كورونا.

وأضاف البرزنجي أن هذه المبالغ سيتم توزيعها على مديريات الصحة استعداداً لموسمي الخريف والشتاء، وفي سبيل تكثيف الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة الجائحة.

وتابع “نحن مقبلون على الخريف والشتاء.. ونتوقع أن يرتفع معهما معدل الإصابات بالفيروس”، وعبّر عن أسفه لازدياد نسبة الوفيات اليومية في الإقليم.

ولغاية الآن، سجل إقليم كوردستان 49,134 إصابة بينهم 1,791 لقوا حتفهم، بينما لا يزال 16,185 مريضاً يرقدون في المستشفيات بعد تعافي 31,158 مصاباً.