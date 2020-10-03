كتلة كردية تعترض على العيد الوطني.. وسبب غير متوقع

كشف مصدر نيابي، عن اعتراض كتلة الاتحاد الكردستاني على مشروع قانون قانون العيد الوطني {3 تشرين الأول 1932} خلال القراءة الثانية للمشروع في مجلس النواب.

وعزا المصدر لوكالة {الفرات نيوز} “هذا الاعتراض لتزامنه مع يوم وفاة الأمين العام الراحل للاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الأسبق جلال طالباني”.

وأشار الى ان “نقاشات تدور بين الكتلة ووزارة الثقافة لمعالجة هذه المشكلة والتوصل الى اتفاق بشأنها”.

وكان مجلس النواب أرجأ في جلسته المنعقدة يوم 27 أيلول الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق “لمنح وقت أوسع لمناقشة القانون والوصول الى صيغة مقبولة للجميع”

ولقد كان الثالث من تشرين الأول/أكتوبر {الذي يصادف غداً السبت} إنجازاً وطنياً لافتاً، توج نضالات عراقية مختلفة، مسلحة وسلمية، تخللتها الكثير من الخلافات العراقية-العراقية، تواصلت نحو ثلاثة عشر عاماً بين عامي 1919 و1932، وصولاً إلى تحقيق هذا اليوم.

يشار الى ان الرئيس الراحل جلال طالباني قد توفي في 3 تشرين الأول 2017 لتصادف وفاته في نفس يوم تاريخ استقلال العراق.