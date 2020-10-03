فؤاد حسين: سحب السفارة الأمريكية من بغداد لا يصب في مصلحة الشعب العراقي

أكد وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، أن سحب السفارة الأمريكية من بغداد قرار «سيادي» أمريكي، لكنه لا يصب في مصلحة الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه حسين مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان طالعته (باسنيوز)، إن «وزير الخارجيّة فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الأميركيّ مايك بومبيو مساء الجمعة، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد».

البيان أوضح أن «وزير الخارجية عبّر عن القلق تجاه هذا القرار، بالرغم من كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ»، وأكد أن «الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل».

وذكر البيان، أن «الجانبين ناقشا مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، وأن وزير الخارجية الأمريكيّ أكد أنّ العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين، ووعد بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة».