أكتوبر 02, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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دهوك تطالب بإعادة فرض حظر التجول في إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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دهوك تطالب بإعادة فرض حظر التجول في إقليم كوردستان

دعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، “نطالب بإعلان فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان لمدة أسبوعين على اقل تقدير، واذا تكن المدة شهرا فإنه افضل لكي نتمكن من السيطرة والحد من ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا”.

واضاف البيان ان انتشار فيروس كورونا في دهوك خرج عن السيطرة، مشيرا الى ان اولئك الذين بحاجة الى دعم اجهزة التنفس كان عليهم ولمرات عدة ان ينتظروا دورهم.

واردف البيان ان هذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها دهوك ارتفاعا غير مسبوق بمعدل الاصابات بالوباء والذي لايزال يواصل الارتفاع.

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