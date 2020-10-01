الألوسي: الإرهابي هو من يقصف الآمنين في كوردستان

أكد السياسي العراقي وزعيم حزب الأمة العراقية مثال الألوسي، اليوم الخميس، أن القصف الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليلة أمس هو عمل «إرهابي خسيس جبان».

وقال الألوسي عبر تويتر: «الإرهابي الخسيس الجبان هو من يغتال ويقتل الأحرار، من يسرق العباد والبلاد، من يدمر الحياة والمؤسسات، من باع السيادة والثروات من ولائه للسفيه الدخيل، من يقصف السفارات يختطف المتظاهرين ويستبيح دمائهم، وأمس قصف الكاتيوشا على الآمنين في كوردستان».

وأضاف أن كل من يقوم بكل هذا «هو سلاح جبان بأسم الدولة والدين».