نيجيرفان بارزاني يسمي “اعداء العراق” تعليقاً على قصف اربيل

وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس منفذي القصف الذي استهدف محيط مطار اربيل الدولي بأنهم “أعداء العراق كافة”، داعيا قوات البيشمركة والقوات الامنية بينها الحشد الشعبي الى التصدي لأي اعمال تخريبية.

وقال بارزاني في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، انه “في الساعة 8:30 من ليلة أمس وجهت المجاميع التخريبية ستة صواريخ من منطقة برطلة في محافظة نينوى صوب مقر التحالف الدولي في اربيل، ولحسن الحظ لم تسفر عن اية خسائر”.

واعتبر هذا الهجوم “اعتداءً على اراض اقليم كوردستان وعلى حلفائه الذي يحاربون ضد الارهاب”، قائلا “نعتقد انه يتعين على القوات الامنية كافة في اقليم كوردستان والعراق من قوات البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي ان توحد جهودها لمنع اي عمل تخريبي تقوم به المجاميع الفوضوية والخريبية”.

واردف بارزاني بالقول انه “ينبغي ان تكون تضحيات قوات البيشمركة وجميع القوات العراقية، والحلفاء حافزا لنا للحفاظ على الهدوء والاستقرار في العراق كافة، ومن ضمنه السفارات والبعثات الدولية التي تتواجد على اراضيه، ويتعين علينا ان نبذل المساعي على اتم وجه لتحقيق الاستقرار في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي لحق بشعبنا والعالم بأسره بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وتابع ان “الذين ينفذون الهجمات التخريبية هم اعداء العراق كافة ويتعين للقوات العراقية كافة ان تتصدى لهم وبيد واحدة، وان تقدمهم امام القانون”، مشيرا الى انه “ولغرض تحقيق هذا التنسيق فنحن جاهزون لتقديم اي تعاون ودعم الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونحن على ثقة بانه سيذل الجهود كافة في من اجل تحقيق الامن والاستقرار”.