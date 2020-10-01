لاهور شيخ جنكي يعلق على قصف اربيل: كوردستان لن تكون ميدانا للحروب

ادان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهو شيخ جنكي يوم الخميس القصف الصاروخي الذي استهدف محيط مطار اربيل الدولي.

وكتب شيخ جنكي في تغريدة له على “تويتر” اليوم انه هذا الهجوم غير مقبول ولن يتم التغاضي عنه”.

واردف بالقول ان اقليم كوردستان لن يكون ميدانا تُحسم فيه الحروب والصراعات، داعيا الى اجراء تحقيق دقيق حول الهجوم، ومعاقبة المنفذين له.

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاربعاء 30 أيلول (سبتمبر) 2020، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، داعيا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى محاسبة الجناة.

واعلنت قوات التحالف الدولي، أنها تحقق في القصف الصاروخي الذي استهدف مناطق محيطة بمطار اربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة له، “تقارير أولية تفيد بأن النيران غير المباشرة لم تسقط على قوات التحالف في أربيل الليلة. ولم تقع إصابات أو أضرار. الحادث قيد التحقيق”.

واعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان امس الاربعاء أن ستة صواريخ انطلقت من محافظة نينوى سقطت قرب مطار اربيل الدولي من دون خسائر بشرية.

وذكر بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الصواريخ وجهت في الساعة الثامنة والنصف مساء من قرية شيخ أمير التابعة للموصل والتي هي تحت سيطرة الحشد الشعبي صوب مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن تلك الصواريخ وقعت بعيداً عن المطار، واثنين منها لم تنفجر ولم تسفر عن اية اضرار بشرية.

وقرية شيخ أمير تابعة لناحية برطلة في قضاء الحمدانية ٣٨ كم عن مدينة الموصل.

من جهتها كشفت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان مزيداً من التفاصيل بشأن القصف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “في الساعة 08:30 من مساء (أمس)، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار”.

وأضافت أن “الصواريخ أطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي”.

وأضافت أن “فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات”.

وأردفت الوزارة بالقول، “وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، نعلن استعدادنا التام لردع أي اعتداء، ونطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة”.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد أصدر أمرا بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر الجاري بإعفاء وعد القدو من مهام آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلاً عنه.

وينتشر هذا الفصيل في سهل نينوى وبشكل خاص في مناطق الشبك ويواجه اتهامات من قبل عشائر سنية في نينوى بارتكاب انتهاكات بحق ابنائها من خلال ايداعهم في سجون سرية وتعذيبهم وفي بعض الأحيان تصفيتهم.