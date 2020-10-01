التجارة: 4,5 مليار دينار قيمة البدل النقدي لمفردات التموينية

قدَّرت وزارة التجارة، المبلغ الذي من الممكن تخصيصه بدلاً عن مفردات البطاقة التموينية، لتوزيعه بين المشمولين بعد تقديم مقترح بذلك، بأربعة مليارات و500 مليون دينار شهرياً.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون ذكر أن هذا البدل النقدي ليس من اختصاص الوزارة، ويحتاج إلى قرار تشريعي من الحكومة، والوزارة معنية بتنفيذ القرارات، وفقاً لصحيفة الصباح.

وسبق أن طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، وزارة التجارة، بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية، عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة، وبأثر رجعي.

وبشأن توفير مفردات البطاقة التموينية التي غابت عن المواطن لأشهر، بيّن حنون أن مادة الطحين توزع شهرياً، ومادة السكر يتم توزيعها في الوقت الحالي، والرز تم تجهيز أربع وجبات منه حتى الان، أما مادة الزيت فسيتم التعاقد خلال الاسبوع الحالي لتوفيرها للوكلاء من أجل أن يتسنى لهم توزيعه بين المواطنين بأقرب وقت.

وعزا التأخير في تجهيز المواد الغذائية، إلى تأخر اقرار الموازنة وعدم توفير التخصيص المالي للتعاقد عليها.

وكانت وزارة التجارة قد نفت، مؤخراً، ما تداول بشأن الموافقة على تثبيت البطاقة الغذائية براتب 30 دينار عراقي لكل شخص، إضافة إلى تجهيز 9 مواد غذائية في البطاقة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأضافت التجارة، أنها لم تصدر أي بطاقة جديدة أو تعليمات بشأن آلية توزيع مفردات البطاقة التموينية، مبينة أن الهدف من نشر الأخبار الكاذبة هو “الإثارة والفوضى فقط”.

وأكدت الوزراة، أنها تتطلع إلى ستراتيجية جديدة تضمن وصول المواد الغذائية إلى العوائل التي تقع تحت خط الفقر، والمشمولة في الحماية الاجتماعية وبقية الفئات المشمولة في البطاقة التموينية.

وأشارت إلى أنها تعمل باتجاهات متعددة مع جهات مختلفة، بهدف إيجاد آليات لضمان تجهيز المفردات واستقرار عمليات تجهيز المفردات الغذائية.

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