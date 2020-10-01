العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن القصف على اربيل

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، بيانا بشأن القصف على اربيل.

وقالت القيادة في بيان “اقدمت مجموعة أرهابية مساء اليوم على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين”.

واضافت ان “انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر ، وقد احترقت العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ”، مشيرة الى ان “توجيهات عليا صدرت بتوقيف امر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري”.