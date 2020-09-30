داخلية كوردستان تكشف مزيداً من تفاصيل القصف “والفصيل المسؤول”

كشفت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان مزيداً من التفاصيل بشأن القصف الصاروخي الذي وقع يوم الأربعاء قرب مطار أربيل الدولي، بما في ذلك الفصيل المسؤول عن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان، “في الساعة 08:30 من مساء اليوم، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار”.

وأضافت أن “الصواريخ اطلقت على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي”.

وأضافت أن “فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات”.

وأردفت الوزارة بالقول، “وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، نعلن استعدادنا التام لردع أي اعتداء، ونطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة”.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد أصدر أمرا بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر الجاري بإعفاء وعد القدو من مهام آمر اللواء 30 في الحشد الشعبي وتكليف زين العابدين جميل خضر بدلاً عنه.

وينتشر هذا الفصيل في سهل نينوى وبشكل خاص في مناطق الشبك ويواجه اتهامات من قبل عشائر سنية في نينوى بارتكاب انتهاكات بحق ابنائها من خلال ايداعهم في سجون سرية وتعذيبهم وفي بعض الأحيان تصفيتهم.