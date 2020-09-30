هجوم صاروخي قرب مطار أربيل الدولي

أفادت مديرية شرطة أربيل بوقوع صاروخ يوم الأربعاء قرب قاعدة للقوات الأمريكية المتمركزة على مقربة من مطار أربيل الدولي، في وقت أفادت مصادر متطابقة بأن صواريخ سقط قرب مقر للتحالف الدولي وآخر قرب مقر حزب كوردي معارض لإيران.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن صاروخاً وقع على قرب قاعدة للقوات الأمريكية الواقعة على مقربة من مطار أربيل.

وأضافت أن التحقيقات بدأت في الواقعة.

وتضاربت الأنباء بشأن واقعة القصف في أربيل.

فقد أفادت معلومات أولية غير مؤكدة بأن عددا من الصواريخ سقطت على مقربة من مقر حزب كوردي معارض لإيران خلف مطار أربيل.

فيما أفادت معلومات أخرى بأن بطاريات الباتريوت الأمريكية أبعدت ثلاثة صواريخ عن قواتها المتمركزة على مقربة من المطار وانفجرت في السماء.

وفي هذه الأثناء، اكد القيادي الكوردي هوشيار زيباري في تغريدة. أن ثلاث هجمات صاروخية الليلة على مواقع قريبة للمعارضة الإيرانية القريبة من مطار أربيل.

واضاف أن ذلك تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكوردستان العراق من قبل نفس الجماعات التي تهاجم السفارة الامريكية في بغداد وقوافلها. هناك حاجة إلى إجراءات لإيقافها.