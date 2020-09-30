الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الشيخ صباح: خلال حكمه تعززت علاقات الكويت وإقليم كوردستان

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الثلاثاء، عن تعازيه بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أن العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان قد تعززت خلال حكمه.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التعزية: «تلقينا ببالغ الأسى والألم نبأ وفاة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم إلى العائلة الأميرية الكريمة وحكومة وشعب الكويت بأحر واخلص التعازي».

أضاف الزعيم الكوردي «لقد كان الفقيد يمثل قيم إنسانية راقية، وخلال حكمه تعززت العلاقات بين الكويت وإقليم كوردستان».

وختم الرئيس بارزاني بالقول: «نرجو من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يلهم الجميع الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».