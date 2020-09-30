رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة تعزية بوفاة امير الكويت

عزّى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، بوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وفيما يلي نص التعزية:

صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح المحترم،

ولي عهد دولة الکویت.

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتە..

تلقیت ببالغ الحزن والأسی نبأ وفاة المغفور لە صاحب السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت. أتقدم بإسمي وبإسم شعب إقلیم کوردستان العراق بخالص التعازي وصادق المواساة إلی سموکم ومن خلالکم إلی العائلة الکریمة وعموم الشعب الکویتي الشقیق.

أسأل الله تعالی أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسکنه فسیح جناته ویلهمکم الصبر والسلوان، وأن یدیم علی دولة الکویت وشعبها الأمن والإستقرار والأزدهار.