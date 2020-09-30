سبتمبر 30, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 20 مليار دينار لتأهيل طريق كلار – السليمانية

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يوجه بتخصيص 20 مليار دينار لتأهيل طريق كلار – السليمانية

وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء، بتخصيص مبلغ 20 مليار دينار لتأهيل طريق كلار – السليمانية.

وتولي حكومة إقليم كوردستان أهمية بالغة لتطوير البنية التحتية وتأهيل الطرق في مختلف مدن ومناطق كوردستان.

مسرور بارزاني، وجه اليوم بتخصيص 20 مليار دينار لتأهيل الطريق المزدوج الواصل بين كلار ودربنديخان (كلار- السليمانية)

ويعد طريق كلار – دربنديخان المزدوج أحد المشاريع الهامة في منطقة گرميان، ومن شأن استكمال هذا الطريق أن يقدم تسهيلات كبيرة في التنقل لمواطني تلك المناطق.

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